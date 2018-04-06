أمن الدولة السعودي يلقي القبض على 70 مصريا من إجمالي 5322 موقوفا

قالت صحيفة عكاظ السعودية، الجمعة، إن رئاسة أمن الدولة بالمملكة كشفت عبر نافذة تواصل الإلكترونية عن إيقاف 46 مشتبها خلال الـ 15 يوما الماضية بينهم مصريا ليصل عدد الموقوفين من حاملي الجنسية المصرية 70، بالإضافة إلى 13 تركيا، ليصل عدد الموقوفين من حاملي الجنسية التركية إلى 17 تركيا.



وأظهر الموقع إيقاف 19 سعوديا ليرتفع عدد الموقوفين السعوديين إلى 4417، إيقاف 6 يمنيين ليصل عدد الموقوفين اليمنيين إلى 320، كما تم إيقاف 3 سوريين ليصبح مجموع الموقوفين من ذات الجنسية 211 موقوفا، وتنوعت جنسيات الموقوفين في الـ 15 يوما الماضية، واشتملت على موقوف واحد من نيجيريا وكينيا، واثنين من حاملي الجنسية الأفغانية ليصل العدد الإجمالي من ذات الجنسية إلى 7.



ووفقا للصحيفة، لم تغب الجنسيات الغربية وظهرت في 4 جنسيات، منهم 4 من روسيا لا يزالون رهن التحقيق، و5 موقوفين من حاملي الجنسية الأمريكية، وكنديان وفرنسي واحد، فيما بلغ إجمالي الموقوفين 5322 تتنوع حالاتهم.