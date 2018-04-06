بالصور..رئيس مدينة قطور يطالب رؤساء الوحدات المحلية بتحسين الإنارة العامة بالقرى

أصدر المهندس أشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تحسين ورفع مستوى الإنارة العامة بقرى المركز من خلال تكثيف أعمال الصيانة الدورية وإصلاح الكشافات المعطلة وتزويد الأماكن التى تعانى نقص في كشافات الإنارة العامة حفاظا على صالح المواطنين.



جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذى عقده رئيس مدينة قطور أمس الخميس بحضور رضوان فراج نائب رئيس المدينة مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئول الإنارة العامة بمجلس المدينة بشأن ذلك الأمر.



ووجه رئيس المديينة بأهمية التنسيق الوحدات المحلية القروية مع مسئولى الإنارة العامة بمجلس المدينة لحصر الأعطال الموجودة بنطاق كل وحدة قروية والاستعانة بسيارة الكهرباء لإصلاح تلك الأعطال وتركيب كشافات بالشوارع والطرق التى تعانى عجزا مع رفع تقرير من كل وحدة محلية بما تم من أعمال وتكليفات.