ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عميد "تجارة عين شمس" ينفي حدوث حريق بمبنى الامتحانات والكنترول بالكلية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:47 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ا ش ا
نفى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الدكتور خالد قدري، ما تردد في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن حدوث حريق بمبنى الامتحانات والكنترول بالكلية.

وقال عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس - في بيان صادر اليوم الجمعة - إن الحريق المشار إليه على صفحات التواصل الاجتماعي وقع منذ عامين في إحدى قاعات البحث، مؤكدا حتمية الحصول على الأخبار المتعلقة بالكلية من منابعها الرسمية فقط دون الانسياق وراء أية أخبار مغلوطة ومن مصادر مجهولة.

ترشيحاتنا

مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية:مصر تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 10.4% خلال 2019/2018

الحب ينتصر من القاهرة لطوكيو..قصة زواج شيرين المصرية ويوسف الياباني

محمد بن سلمان يكشف حقيقة شرائه لوحة "دافنشي"

أستاذة بالأزهر:علم القراءات للقرآن الكريم سببه اختلاف اللهجات بين الناس.. فيديو وصور

محافظ الإسكندرية: تكثيف فرق الدفاع المدني وفصل المرافق بمحيط العقار المنهار..صور

وفاة إيريك بريستو بطل العالم في رمي السهام إثر أزمة قلبية

بريطانيا ترفع السرية عن مصدر المادة المستخدمة لتسميم الجاسوس الروسي

أسعار الذهب فى مصر اليوم

تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

رسالة رومانسية من مى كساب لزوجها أوكا فى عيد ميلاده

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان.. صور

الإنتاج الحربي يبدأ تصنيع هراس الطرق "أمير" ابتكار عالم مصرى بكندا.. صور

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

فيديو

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات الفلسطينيين السلمية في غزة.. فيديو
وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو
«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو
شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت
تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟