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ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:31 ص
انهيار عقار بمنطقة
انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينشر "صدى البلد" صورا من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، فيما انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، لرفع الأنقاض وإنقاذ المواطنين العالقين أسفله، وتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مدخل العقار.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، مأهول بالسكان وتواجد عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض.

انتقلت إدارة الحماية المدنية، برئاسة اللواء فؤاد الغنيمى، وتحاول القوات استخراج الأهالي من أسفل الأنقاض.

وأفادت المصادر لـ"صدى البلد"، بتسيير حركة قطارات القاهرة - الإسكندرية التي كانت قد توقفت إثر انهيار العقار بالقرب من السكة الحديد.

توجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية لموقع انهيار العقار لمتابعة عمل فرق الإنقاذ.

ووجه سلطان بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث ومعاوني المحافظ وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية
ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

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ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

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