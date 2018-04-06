ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لكبح قوات الأمن على الحدود مع غزة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
رويترز
حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل اليوم الجمعة على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم المكتب إليزابيث ثروسل في إفادة صحفية إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير وإن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إن فلسطينيا توفي اليوم الجمعة متأثرا بإصابته قبل أسبوع أثناء احتجاجات على حدود القطاع. وبهذا ارتفع عدد القتلى إلى 20 في المواجهات التي بدأت يوم 30 مارس آذار مع جنود إسرائيليين.

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يصف جماعة الإخوان بأنها الأب الشرعي للمتطرفين

أمن الدولة السعودي يلقي القبض على 70 مصريا من إجمالي 5322 موقوفا

انهيار عقار سكني فى سيدي جابر بالإسكندرية.. انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض والبحث عن أسرتين.. السكة الحديد تعلن انتظام حركة القطارات بعد تأثرها.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو وصور

سيتي يؤجل التفكير في دوري الأبطال إلى ما بعد القمة المحلية

البترول: 16 مشروعا جديدا بـ25 مليار دولار تدخل مرحلة الإنتاج خلال 4 سنوات

أستاذة بالأزهر:علم القراءات للقرآن الكريم سببه اختلاف اللهجات بين الناس.. فيديو وصور

تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أول خلاف بين نتنياهو وترامب بشأن القوات الأمريكية في سوريا

شاهد.. إعلامية أثناء تناولها فسيخ وبصل على الهواء: "بونبوني يا ناس"

«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو

مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية:مصر تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 10.4% خلال 2019/2018

إنبي يسعى للهروب من "كمين" الداخلية ببتروسبورت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان.. صور

الإنتاج الحربي يبدأ تصنيع هراس الطرق "أمير" ابتكار عالم مصرى بكندا.. صور

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

فيديو

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات الفلسطينيين السلمية في غزة.. فيديو
وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو
«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو
شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت
تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟