وليد أزارو يبدأ برنامجه التأهيلى بـ"الجيم" استعدادا لسموحة

بدأ وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وأدى أزارو جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، صباح اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل.



واشتكى اللاعب من ثقل في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة وحصل على راحة أمس خاصة أنه سيغيب عن مباراة سموحة للإيقاف.