تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي

خاض شريف إكرامي وسعد سمير وباسم علي وصلاح محسن، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل.



وأدى الرباعي تدريبات بدنية منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري العام.



ويعاني «سعد» من إجهاد في العضلة الخلفية فيما اشتكى «باسم» من آلام في العضلة الأمامية، وخضع إكرامي لبرنامج علاجي بسبب آلام الحوض، كما يشكو «صلاح» من إجهاد عام.



وكثف الرباعي تدريباتهم البدنية؛ تمهيدا للمشاركة في المران الجماعي.