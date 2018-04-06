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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حكم إشراك النية في إخراج الزكاة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة لا يصح إشراك النية فيها، فالإنسان يخرج زكاة ماله والله يثيبه على هذا لأنه امتثل لأمره وأخرج الزكاة الواجبة عليه.

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن الصدقات فيصح إشراك النية فيها فلك أن تشرك فى الثواب فلا مانع من ذلك أما الزكاة أو صلاة الفرائض لا يصح أن تشرك فيها الثواب لأكثر من شخص، وكذلك فى الذكر يجوز للإنسان إذا ما قرأ القرأن أن يهب ثوابه لأكثر من شخص.

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