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محافظات

ننشر خطة مديرية الشباب والرياضة للاحتفال بيوم اليتيم بالوادي الجديد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:29 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة عن خطتها لتنفيذ عدد من الاحتفاليات بماركز الشباب والأندية بمناسبة يوم اليتيم.

وقال يوسف الدمرداش وكيل مديرية الشباب والرياضة إن إدارة الرياضة بالمديرية سوف تنظم غدا السبت مهرجانا فنيا بنادي تعمير الصحاري بمدينة الخارجة، مؤكدا أن الاحتفالية ستنفذ في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتعاون مع الجمعية الشرعية وعدد من الجمعيات الأهلية وأهل الخير بالمحافظة.

وأضاف "الدمرداش"، أن الخطة سوف تشمل تنظيم احتفالية اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمركز شباب الخارجة ، كما سيتم تنظيم مهرجان رياضي أخر بمركز شباب باريس يوم 13 أبريل الجاري على أن تختتم إدارة الرياضة احتفالاتها يوم 14 أبريل الجاري وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمهرجان فني رياضي ثقافي مركز شباب الخارجة يشارك في تنفيذه فرقة الفنون الشعبية بمركز الشباب وعدد من الفنانين بالمحافظة.

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن المهرجان يتضمن أيضا تقديم عدة فقرات فنية وثقافية واستعراضية لعدد من الأطفال لإظهار مواهبهم الشخصية وتقديم عدد من الألعاب الصغير الترفيهية ، كما ستقدم إدارة الرياضة بالمديرية بعض الهدايا المادية والعينية للأطفال المشاركين في المهرجان.

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