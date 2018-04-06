شاهد..الصحف الإسرائيلية: محمد صلاح ظاهرة عالمية وأفضل سفير للمسلمين

ذكرت الصحف الإسرائيلية،أن المتابع لمواقع الرياضة في إسرائيل لا يستطيع أن يتجاهل كم المقالات وكلمات الإطراء التي يثني بها محللو الرياضة الإسرائيليون ومشجعو نادي ليفربول الإنجليزي في إسرائيل على ظاهرة كرة القدم المصرية، محمد صلاح.



وتابعت الصحف الإسرائيلية أنه بعد النصر الكبير الذي حققه نادي ليفربول، في دوري الأبطال على فريق "مانشستر سيتي"، بفضل أداء رائع للاعب الوسط المصري في الفريق،أجمع المحللون أن لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يجب أن يذهب للمصري وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات مشجعة للفرعون المصري.



وأضافت الصحف الإسرائيلية أنه منذ أن سطع نجم صلاح في نادي ليفربول بعد موسم ضعيف في نادي تشيلسي،لا يتوقف المتابعون الإسرائيليين عن الإثناء على أداء اللاعب الذي أصبح ظاهرة عالمية بفضل أداء خيالي في الدوري الإنجليزي ومباريات أبطال أوروبا.



وقالت المواقع العبرية إنه رغم كل ذلك إلا أن علاقة الإسرائيليين بصلاح معقدة، فالكثيرون في إسرائيل لا ينسون "تهرب" اللاعب من مصافحة اللاعبين الإسرائيليين، يوم كان صلاح يرتدي زي نادي "بازل" لكرة القدم وواجه نادي "مكابي تل أبيب" في إسرائيل في إطار ألعاب بطولة أوروبا.



وأكدت المواقع الإسرائيلية أنه رغم تكرار ذكر هذه الواقعة في صفحات مشجعي نادي ليفربول الإسرائيلية،يزداد عدد المشجعين للاعب المصري الموهوب كل يوم "لا تخلطوا السياسية بالرياضة محمد صلاح لاعب عظيم ويجب احترامه على ذلك" كتب أحدهم وعلق آخر "من دون صلاح لما كانت ليفربول وصلت إلى هذه الإنجازات".



وقالت الصحف العبرية إن المتابع لصفحة مشجعي ليفربول من الإسرائيليين يرى أن عدد الـ"لايكات" على المنشورات المتعلقة بصلاح يفوق بقية المنشورات ففي أول أبريل، حين نشرت الصفحة معلومة كاذبة كما تجري العادة في أول أبريل، مفادها أن صلاح مصاب ولن يشارك مع ليفربول، أعرب أكثر من 100 معلق عن انزعاجهم من "المزحة"، وكتب معظمهم "يمكنكم المزاح على أي موضوع عدا صلاح".



وأفادت الصحف أنه ثمة من يقول في إسرائيل إن التغيير الذي يحدثه صلاح في نظرة الأوروبيين للمسلمين بفضل شخصيته الإنسانية والجدية، لا سيما في أوساط الأطفال الذين يعتبرونه بطلا، يحدث كذلك في إسرائيل فهو بلحيته الكثيفة وركوعه بعد كل هدف يسجله، أصبح أفضل سفير للمسلمين في هذه الفترة، داخلا قلوب الجميع.



