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قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات الفلسطينيين السلمية في غزة.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:47 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
فاطمة رضا
عرضت فضائية "أكسترا نيوز"، صباح اليوم الجمعة لقطات حية من إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي على المشاركين في المسيرات السلمية شمال وشرق غزة.

واستشهد شاب فلسطيني، أمس الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وكان شاب آخر قد استشهد، وما زال مجهول الهوية، بقصف صاروخي من طائرة استطلاع إسرائيلية قرب منطقة دوار ملكة الحدودي شرق حي الزيتون بمدينة غزة، إضافة إلى إصابة ثلاثة صيادين برصاص بحرية الاحتلال، قبالة بحر غزة، على بعد 4 أميال بحرية.

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