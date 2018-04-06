دبلوماسي روسي:المزاعم البريطانية بوجود دليل بتورط روسيا في قضية تسميم سكريبال مبنية على الافتراضات

صرح مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأنه تم دحض حجة بريطانيا الرئيسية الخاصة بتورط روسيا في حادث تسميم الكولونيل السابق، سيرجي سكريبال.



ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم الجمعة، عن الدبلوماسي الروسي قوله إن النهج الذي تتبعه بريطانيا القائم بأسره على مزاعم وجود دليل بتورط روسيا في قضية تسميم سيرجي سكريبال، معتمدة بدرجة كبيرة على الافتراضات.

وأشار إلى أن فشل الخبراء البريطانيين في معرفة أصل العنصر الكيماوي الذي تم استخدامه في حادث التسميم، يجعل "المزاعم" البريطانية الخاصة بتورط روسيا في القضية، تذهب أدراج الرياح.

وذكر أن موسكو أعدت مشروع بيان لتقديمه لمجلس الأمن الدولي، والذي يعد بمثابة اختبار لما إذا كانت بريطانيا وحلفاؤها صادقين في كلامهم من عدمه، فرفضهم لمشروع البيان سيكون دليلا على عدم صحة مزاعمهم. وأضاف أن ما من سبب يفسر تردد بريطانيا وحلفائها في الوصول لحقيقة ما حدث في مدينة ساليسبري البريطانية، إلا إذا كانت داعمة له.

كما قال إن روسيا لم تتلق قائمة بالأسئلة البريطانية الموجهة الخاصة بحادث ساليسبري، مضيفا أن بريطانيا لا تأتي سوى بالاتهامات.

