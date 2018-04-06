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اقتصاد

سعر الدولار في بنوك مصر..اليوم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقر سعر الدولار في تعاملات، اليوم الجمعة ، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.6281 جنيه للشراء و17.7281 جنيه للبيع.

وسجَّل أعلى سعر للدولار في بنوك (البركة ، عودة ، المصري الخليجي ، الأهلي الكويتي ، كريدي أجريكول ، بلوم مصر ، الشركة المصرفية العربية الدولية ) 17.64 جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع.

وبلغ في بنوك (الأهلى اليوناني بمصر ، المصري لتنمية الصادرات ، مصرف أبو ظبي الإسلامي ،المصرف المتحد ،مصر إيران للتنمية ) نحو 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنوك ( التجاري الدولي ، التعمير والاسكان ، القاهرة ، قناة السويس ) 17.62 جنيه للشراء و 17.72 جنيه للبيع ، وفي (العربي الافريقي الدولي و الاسكندرية ) سجل القاهرة 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار في بنوك (مصر، الزراعي) 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

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