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الإشراف العام
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الجمعة 06 أبريل 2018 - 55 : 11 ص
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اقتصاد
أسعار الذهب فى مصر اليوم
الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:47 ص
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صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة على تراجع أمس بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات اليوم، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 651 جنيها .
وسجل سعر عيار 18 نحو 560 جنيها مقابل 565 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 747.4 جنيه، مقابل 753.7 جنيه.. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5232 جنيها.. والسعر العالمي سجل 1335 دولارا.
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