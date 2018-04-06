رفح درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات بمستشفيات البحيرة استعدادا لعيد شم النسيم

أنهت مديرية الصحة بالبحيرة،استعداداتها لاستقبال عيد شم النسيم وأعلنت عن تنفيذ خطة طوارئ بجميع المستشفيات والإدارات الصحية بدائرة المحافظة بالتنسيق مع مرفق الاسعاف.



وأكد الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارةالصحة بالبحيرة،أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات والراحات بدءا من أمس الخميس،وحتى الثلاثاء المقبل.



وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أن خطة الاستعداد لشم النسيم تشمل توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات،بالإضافة إلى زيادة أعداد الاطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ الى الضعف مع توافر عدد من الاسرة بالأقسام الداخلية واخلاء 30 % من اسرة المستشفى فى تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق لحين انتهاء فترة الاحتفالات.



كما شملت الخطة تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها من ناحية ( الاشتراطات الصحية – الشهادات الصحية – اخذ عينات من المنتج وارساله للفحص المعملي).



ووجه وكيل صحة البحيرة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتفعيل القانون ضد كل من يقوم بتصنيع الأسماك المدخنة او المملحة فى المنزل بغرض الاتجار أو ضد أي محل مرخص غير مستوفى للاشتراطات الصحية أو أي باعة جائلين يقومون ببيع تلك الاسماك او أي مواد غذائية محظور تداولها.