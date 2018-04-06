استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم في سفاجا

عقد اللواء هشام آمنة رئيس مدينة سفاجا اجتماعًا مع كافة مديري الإدارات الخارجية وإدارات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وأصحاب مراكز الغطس والمسئولين عن الشواطئ العامة بالمدينة وذلك للوقوف على جاهزية استقبال زوار مدينة سفاجا خلال يوم شم النسيم.



وكلف "آمنة"، مدير الإدارة الصحية ومدير مستشفى سفاجا العام برفع درجات الاستعداد القصوى، وتواجد كافة الأطقم الطبية خلال هذه الفترة، وذلك تحسبًا لحدوث أى طارئ، كما تم تكليف إدارة تموين سفاجا بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالمدينة لعمل حملات تموينية على المطاعم والمحلات التجارية وذلك للتأكد على سلامة وصلاحية كافة السلع الغذائية المعروضة.



كما كلف رئيس المدينة مديرى الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالتواجد من الساعة السابعة صباح يوم شم النسيم، حتى نهاية اليوم بعد غروب الشمس وذلك لمتابعة الوافدين إلى المدينة لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وكذلك توفير الأمن والأمان لهم لكى يقضوا يوما سعيدا بمناسبة أعياد الربيع كما تم وضع منقذين وغطاسين على جميع الشواطئ العامة بالمدينة لمجابهة أى طارئ فى هذا اليوم.