المخابرات الأمريكية تشارك في إعداد قائمة عقوبات جديدة ضد شخصيات روسية

ذكرت قناة "إن.بي.سي" الأمريكية، أمس، أن أجهزة المخابرات الأمريكية، شاركت في إعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال الروس الذين تنوي واشنطن فرض عقوبات ضدهم.



وأوضحت القناة نقلًا عن مصادر أنه تم إعداد قائمة العقوبات خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن أجهزة المخابرات لعبت دورًا في تحديد الشخصيات التي ستشملهم العقوبات الأمريكية.



وأكد أحد المصادر الذي يعد واحدا من العملاء السابقين في المخابرات الأمريكية أن القائمة ستشمل شخصيات مشهورة.



من جانبها، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن قائمة العقوبات التي تنوي واشنطن الإعلان عنها اليوم ستشمل من 6 إلى 10 رجال أعمال في روسيا.