ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية تشارك في إعداد قائمة عقوبات جديدة ضد شخصيات روسية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:56 ص
مبنى المخابرات الأمريكية
مبنى المخابرات الأمريكية (سي آي ايه)
القسم الخارجي
ذكرت قناة "إن.بي.سي" الأمريكية، أمس، أن أجهزة المخابرات الأمريكية، شاركت في إعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال الروس الذين تنوي واشنطن فرض عقوبات ضدهم.

وأوضحت القناة نقلًا عن مصادر أنه تم إعداد قائمة العقوبات خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن أجهزة المخابرات لعبت دورًا في تحديد الشخصيات التي ستشملهم العقوبات الأمريكية.

وأكد أحد المصادر الذي يعد واحدا من العملاء السابقين في المخابرات الأمريكية أن القائمة ستشمل شخصيات مشهورة.

من جانبها، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن قائمة العقوبات التي تنوي واشنطن الإعلان عنها اليوم ستشمل من 6 إلى 10 رجال أعمال في روسيا.

ترشيحاتنا

دينا وملحم زين يشعلان أولى فعاليات مهرجان الأغنية بطابا.. صور

أول خلاف بين نتنياهو وترامب بشأن القوات الأمريكية في سوريا

8 علامات خطيرة تنذرك بمشاكل فقر الدم

رسالة رومانسية من مى كساب لزوجها أوكا فى عيد ميلاده

أستاذة بالأزهر:علم القراءات للقرآن الكريم سببه اختلاف اللهجات بين الناس.. فيديو وصور

شاهد.. إعلامية أثناء تناولها فسيخ وبصل على الهواء: "بونبوني يا ناس"

محمد صلاح أفضل هدافي ليفربول في القرن 21

وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو

وزير الخارجية يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة بالخرطوم

سر اختيار أول جمعة من أبريل يوما لليتيم

الحب ينتصر من القاهرة لطوكيو..قصة زواج شيرين المصرية ويوسف الياباني

صحفية إسرائيلية: «نتنياهو» رجل بلا عظام.. ولديه قدرات «الفتاة المطاطية»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان.. صور

الإنتاج الحربي يبدأ تصنيع هراس الطرق "أمير" ابتكار عالم مصرى بكندا.. صور

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

فيديو

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات الفلسطينيين السلمية في غزة.. فيديو
وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو
«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو
شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت
تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟