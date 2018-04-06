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أخبار العالم

شاهد.. "جوجل" تحتفل بزيارة ولي العهد السعودي بطريقة خاصة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:56 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي في مقر الشركة
أحمد قاسم

استقبلت شركة "جوجل" الأمريكية العالمية، اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، استقبالًا حافلًا، وأعربت عن ترحيبها بزيارته لمقر الشركة في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وكتبت الشركة عبارة ترحيب بالأمير الشاب على شاشة كبرى عبارة “أهلا بك” باللغة العربية، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كما ظهر في صورة من الزيارة جمعت ولي العهد السعودي بمؤسسي الشركة سيرجي برين ولاري بايج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، والفرص الواعدة في مبادرة التحول الرقمي بتوطين التكنولوجيا وتطوير البيئة الرقمية، وإنشاء مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
شاهد.. "جوجل" تحتفل بزيارة ولي العهد السعودي بطريقة خاصة
شاهد.. "جوجل" تحتفل بزيارة ولي العهد السعودي بطريقة خاصة
شاهد.. "جوجل" تحتفل بزيارة ولي العهد السعودي بطريقة خاصة

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