القبض على عاطل بحوزته 9 قطع "حشيش" بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر.



كان اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن النقيب عمرو الخولي ضابط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة حال مروره بدائرة القسم من ضبط "مصطفي ع ح" 22 سنة - عاطل، والسابق اتهامه في 9 قضايا "بلطجة - مخدرات"، وبحوزته 9 قطع لجوهر الحشيش وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر رقم 3096 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.