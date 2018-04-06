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اقتصاد

"الغرفة التجارية بالقاهرة" تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:30 م
إبراهيم العربي نائب
إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية
ولاء عبد الكريم
بعث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برقية تهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وهنأ المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة القاهرة نيابة عن مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية المختلفة، برسالة تهنئة إلى الأخوة المسيحيين، مقرونة بأطيب التمنيات.

وقال "العربي" في رسالته "كل سنة وبلدنا آمن و مستقر. ويسع كل أبنائه، آملا أن يعيد مثل هذه الأيام عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن لتنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار".

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