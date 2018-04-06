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محافظات

خمس دول تشارك فى ورشة الفنون بمهرجان دمنهور للفولكلور..صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:34 م
مهرجان دمنهور الدولى
مهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور
جمالات الدمنهورى
قررت  إدارة مهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور تكرار تجربة ورشة العمل الفنية السابقة والخاصة بتدريب المهتمين بالفنون وتنمية المواهب للأطفال  بمشاركة دول نيجيريا وسريلانكا ولبنان والبرازيل وإندونيسيا ولتدريب محبى الرقصات والفولكلور على رقصاتهم التراثية، بهدف التقاء الثقافات المختلفة مع بعضها البعض فى ورشة فنية واحدة ووإتاحة فرصة التواصل معها من خلال لغة الفن على مسرح أوبرا دمنهور.

يأتى ذلك فى إطار فعاليات مهرجان دمنهور الدولى  للفولكور الذى افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والذى يهدف إلى دعم قيم التعايش مع االثقافات المختلفة وقبولها والتعرف عليها من خلال ملتقى ثقافى يجمع الدول المتنوعة على أرض محافظة البحيرة والتعرف على موروثاتها الشعبية.

وعرضت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية ثلاثة تابوهات استعراضية بدوية ورقصات شعبية تعبر عن التراث الواحاتى فى حفل الليلة بأوبرا دمنهور ضمن مهرجان دمنهور الدولى السادس هى: رقصة الخزام ، والفرح، المقرونة، بحضور الدكور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.
 
عكست هذه الرقصات عادات وتقاليد محافظة الوادى الجديد، وثقافة وتراث أهل الواحات وخصوصيتها التى نتجت عنها طقوس تختلف من مكان إلى آخر ومن واحة إلى أخرى فى محافظة واحدة.

يذكر أن هذه الفرقة تأسست عام 1969 من مجموعة من الهواة الذين أصبحوا محترفين، وقامت الفرقة بالعديد من الجولات الدولية فى اليونان وتونس وبلغاريا ومقدونيا وباكستان وأثيوبيا وليبيا وجنوب أفريقيا والسعودية وأسبانيا، كما حصلت على المركز الأول فى كثير من الدول مثل ماليزيا واليونان وبلغاريا.
خمس دول تشارك فى ورشة الفنون بمهرجان دمنهور للفولكلور..صور
خمس دول تشارك فى ورشة الفنون بمهرجان دمنهور للفولكلور..صور
خمس دول تشارك فى ورشة الفنون بمهرجان دمنهور للفولكلور..صور
خمس دول تشارك فى ورشة الفنون بمهرجان دمنهور للفولكلور..صور
خمس دول تشارك فى ورشة الفنون بمهرجان دمنهور للفولكلور..صور

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