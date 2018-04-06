10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم فى مدينة الألعاب الترفيهية "دريم بارك"، بمشاركة 10 آلاف طفل بمشاركة دور الجمعيات الأهلية فى محاولة لإسعاد الأيتام، وتوفير يوم ترفيهى للأطفال حيث تكدست الطوابير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.



وتستقبل حدائق القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، زائريها مجانًا، بمناسبة يوم اليتيم، وقرر محافظ القاهرة، فتح جميع الحدائق، لأطفال دور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة احتفالات يوم اليتيم.

