الشرقية في أسبوع.. المحافظ يشارك المواطنين احتفالهم بفوز السيسي.. ويكلف بإزالة آثار العملية الانتخابية.. ورفع درجة الاستعداد للقصوى استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع..صور

محافظ الشرقية ..

يشارك المواطنين فرحتهم بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية

يتابع إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة بنطاق دائرة المحافظة

يؤكد تحمل قيمة شراء شهادة أمان لفئة العمال بدواوين مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها

رفع درجه الإستعداد القصوي بالمرافق الخدمية إستعدادًا لإستقبال أعياد الربيع والأقباط وتجهيز وفتح المتنزهات والحدائق



شهدت محافظة الشرقية خلال الاسبوع المنقضي عددا من الاحداث الهامة والحيوية كان ابرزها لن شهدت ميادين وشوارع محافظة الشرقية إحتفالات للتعبير عن فرحة المواطنين بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي للإنتخابات الرئاسية والتي أجريت أواخر شهر مارس 2018.



وأكد "سعيد"، أن شعب مصر العظيم خرج بالملايين في ملحمة وطنية جسدت حب الوطن وشارك بإرادته في الإنتخابات الرئاسية وإختار الرئيس الجديد بحرية وإرادة كاملة واليوم نجني ثمرة الديموقراطية لتعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات الرئاسية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.



كما شارك محافظ الشرقية المواطنين من أبناء المحافظة فرحتهم بالفوز الساحق لفخامة الرئس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية 2018 م ، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونًا و 835 ألفًا و387 صوتًا بنسبة 97.08 %.



وحرص "سعيد"، وبرفقته عددًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية على مصافحة المواطنين وتهنئتهم بفوز الرئيس خلال إحتفالية حملة كلنا معاك من أجل مصر والمقامة أمام ديوان عام المحافظة وسط فرحة كبيرة وزغاريد وأغاني وطنية.



وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة المتراكمة أولًا بأول وإزالة آثار العملية الإنتخابية أمام مقار اللجان والمقار الإنتخابية بمختلف الشوارع والميادين العامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.



جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للتنمية والمشروعات التنموية واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات النوعية بالديوان العام .



ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن واﻷحياء بضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها فورًا مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المال العام وللإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة.



كما أكد محافظ الشرقية أهمية الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة بنطاق دائرة المحافظة لإستعادة هيبة الدولة وحقوقها وللحفاظ على المال العام ، وقال: "لن أسمح بأي تقصير أو تخاذل في هذا الملف الهام والحيوي"، مشيرًا إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتهاون أو يتخاذل في حق الدولة وممتلكاتها ، جاء ذلك خلال إجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي جهات الولاية المختلفة .



وأكد المحافظ أنه من يرغب في تقنين أوضاع تعديه على أرض أملاك الدولة، التوجه إلى مقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة في قسم أول مدينة الزقازيق، خلف مديرية أمن الشرقية مشيرًا إلى أنه تم فتح باب تلقي طلبات التقنيين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وقرار المحافظ .



وأوضح محافظ الشرقية أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 والخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لفترة ثلاثة أشهر أخرى بدأت من 14 مارس الماضي وتنتهي 14 يونيو المقبل لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين في تقنين أوضاع التعدي على أراضي وممتلكات الدولة والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد .



وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد إجتماعات بصفة دورية مع الجهات المعنية للتنسيق بينها و لمتابعة آخر المستجدات لبحث تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة.



كما أعلن محافظ الشرقية أن المحافظة ستتحمل قيمة شراء شهادة أمان لفئة العمال بدواوين مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها كنوعٍ من الحماية والضمان للعامل والذي يحمل الجنسية المصرية من سن 18 إلى 59 سنه ويأتي ذلك تنفيذًا للبرتوكول المقرر توقيعه بين المحافظة وبنك مصر.



وقال المحافظ ستقوم المحافظة بتحمل نفقات شراء شهادة أمان لجميع فئات العمال بالتنمية المحلية تيسيرًا عليهم خاصة في ظل الظروف المعيشية الراهنة التي تمر بها البلاد مشيرًا إلى أنها تُعد منحه ومكافأة للعامل ذات الدخل البسيط بمنحه شهادة إستثمار تساهم في تحسين مستوى معيشته .



وأكد المحافظ على مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام بإعداد قاعدة بيانات العاملين بالتنمية المحلية لبحث إمكانية الإستفادة من الشهادة المطروحة والحصول على كافة مزاياها.



فيما أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز و المديريات لتلقي شكاوى المواطنين على مدى اليوم الكامل وإتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المعنية لحل المشكلات والرد على الشكاوي بصفة دورية.



وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديري المديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم و الأخوة الأقباط مشددًا على ضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس و الحدائق العامة و المتنزهات و التأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.



وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز و المدن بالتنبيه على القائمين على الحدائق و الأماكن الترفيهية و المتنزهات و التي تشهد كثافات عالية من المواطنين بسرعة الإنتهاء من أعمال النظافة وجاهزيتها لإستقبال المواطنين لقضاء يوم ترفيهي و الإحتفال بعيد شم النسيم و الإبلاغ فور الإشتباه في أي جسم غريب لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الأمنية اللازمة.



وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديريات التموين و الصحة والطب البيطري برفع حالة الطوارئ و تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق و مصانع تصنيع الرنجة و الأسماك المدخنة للتأكد من إجراءات التصنيع و التخزين وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للإشتراطات الصحية حفاظاُ على الصحة العامة للمواطنين .



ونبه محافظ الشرقية على مدير مديرية الصحة و مرفق الإسعاف برفع حالة الإستعداد القصوى في المستشفيات و خاصة في الإستقبال والطوارئ و وحدات الإسعاف و وبنوك الدم ومراكز علاج التسمم وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة و الأمصال المعالجة لحالات التسمم في إحتفالات شم النسيم مؤكدًا أنه في حالة شعور أي مواطن بأعراض معوية أو دوخة بعد تناول وجبات شم النسيم ( الفسيخ و الرنجة المملحة و الأسماك بكافة انواعها ) عليه الإسراع فورًا إلى المستشفى لمتابعة الحالة صحيًا بالمحاليل و الأمصال حتى لا يحدث أي حالات تسمم .



ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية وإستغلال إنشغال الأجهزة التنفيذية في الإستعداد لإستقبال أعياد شم النسيم والأخوة الأقباط مؤكدًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وأضاف محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين الكنائس وأداء الصلوات للأخوة الأقباط و الحدائق العامة و المتنزهات وتكثيف الوجود الأمني و المروري بالشوارع و مواقف السيارات وضبط أي مركبات مخالفة و تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق بالتعاون مع الإدارات التموينية للرقابة على السلع و المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات و غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

