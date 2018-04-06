السماح بسفر طلاب الجامعات والمرضى والعمالة الموسمية خارج سيناء

انهت محافظة شمال سيناء اجراءات السفر لدفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العليا والعمالة غير المنتظمة والحالات المرضية لخارج المحافظة ، تحت إشراف عبد العال البدري، السكرتير المساعد للمحافظة .



واضاف بيان صادر عن المحافظة انه تم السماح بسفر 750 فردا علي دفعات كما تقوم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لسفر دفعة أخرى من أصحاب الحالات المرضية والمقيمين خارج محافظة شمال سيناء خلال الأيام القادمة.



