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رياضة

مواطنون عن العفو الرئاسي للأولتراس:"شباب ولازم نحتويهم".. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:01 م
صدى البلد
نهلة الشربينى _عدسة : كريم ناصر
أصدرت رابطة أولتراس أهلاوى بيانا ناشدت فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عناصرهم المقبوض عليهم فى أحداث مباراة مونانا الجابونى باستاد القاهرة، كما تعهدوا بعدم إحداث أى مشاكل من عناصرهم مرة أخرى.

وأشاروا إلى أنهم التزموا خلال الفترة الماضية بتعليمات الأمن مما جعل المسئولين يشيدون بأدائهم فى المباريات التى حضروها.

كاميرا "صدى البلد"، استطلعت آراء المواطنين حول مطلب الأولتراس الأهلاوى، بالعفو الرئاسي عن زملائهم، وعن مدى ظهور التزامهم بالمباريات.

قال سعد عبد الله، احد مشجعي النادي الاهلي، إنه مع العفو الرئاسي لافراد الاولتراس وخاصة انهم اثبتوا حسن نواياهم في الفترة الاخيرة، كما أن النادي في حاجه لمشاركتهم الدائمة.

وأكد مجدي عثمان، احد المواطنين، أنه مع المصالحة معهم والافراج عنهم لانهم مجرد مشجعين وجميعهم شباب يمتلكهم الحماس، كما أن الاجواء سارت في اتجاه سياسي لكنهم عادوا الي رشدهم مرة اخرى.

بينما كان رأي ماجد محمد، شاب جامعي، أنهم يستحقون العقاب لما اركتبوه من احداث شغب، لذلك كان لابد من عقابهم، مؤكدا انه ليس مع فكرة العفو الرئاسي، لكنه لا ينكر اهمية وجود الجماهير في المباريات.

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