شمال سيناء في أسبوع.. 50 % زيادة في حصة المحافظة من السلع..وانخفاض أسعار اللحوم بالعريش إلى 105 جنيهات للكيلو

برامج تعليمية لتوعية طلاب شمال سيناء بمخاطر الإرهاب

تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعريش وبرنامج مسح طبي شامل لمواطني مركز «بئر العبد"

50 % زيادة في حصة شمال سيناء من السلع وانخفاض أسعار اللحوم بالعريش إلى 105 جنيهات للكيلو



شهدت محافظة شمال سيناء،الأسبوع الجاري،تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لتقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف عنهم في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة بتنفيذ العملية الشاملة سيناء 2018م.



وتم التصديق على زيادة حصة محافظة شمال سيناء من جميع السلع بلا استثناء بنسبة 50 % كما تقرر السماح بالتنسيق لدخول بضائع جديدة مثل الملابس الجاهزة والأحذية وأيضًا العطارة بجميع أنواعها.



وصرح مصدر مسئول بأنه اعتبارًا من غد السبت،سيتم الضرب من حديد لمن يثبت تورطه في رفع الأسعار السلع على المواطنين، كما تقرّر السماح لشركات السياحة بتيسير رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان دون قيد أو شرط بالتنسيق مع القوات المسلحة.



وأكد الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب عن العريش تأييد ودعم كل أبناء سيناء للقوات المسلحة وثقتهم فى نجاح العملية الشاملة،وأنهم على استعداد للتضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن،وحتى نضمن المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.



وأكد توفير حصص وقود للمواطنين وفتح الطرق مع عودة الدراسة فى المدارس والكليات والمعاهد مما يعد أكبر دليل على نجاح العملية الشاملة وعودة الحياة الى طبيعتها.



وطالب رحمى بكير عضو مجلس النواب بضرورة طرح السلع وكافة احتياجات المواطنين فى الأسواق لعودة الحياة الى طبيعتها من خلال التجار والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، والتصدي لكافة أنواع الاستغلال للمواطنين.



كما طالب بضرورة توفير حصص وقود مناسبة للأطباء والمعلمين لامكان ممارسة عملهم فى خدمة الموطنين،إلى جانب دعم بعض الفئات التى توقف عملها بعد العملية الشاملة،ومنهم الصيادين وسائقي السيارات الأجرة وبائعى قطع غيار السيارات وغيرهم من الفئات المضارة حيث وافقت القوات المسلحة على دعمهم بكراتين مواد غذائية مجانا.



من جانبها،خصصت وزارة التصامن الاجتماعي 10 تأشيرات إضافية لأسر المصابين والشهداء، بالإضافة لذوى الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك الحج هذا العام.



وقال منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إنه تم إجراء قرعة علنية للمتقدمين للفوز بتأشيرات الحج لهذا العام، حيث تم قبول 110 من المتقدمين موزعين على مراكز المحافظة من خلال الجمعيات الأهلية التي تقدم الراغبين في الحج، علاوة على 3 مشرفين من العاملين بالمديرية.



ونظمت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، برنامج مسح شاملا بمركز بئر العبد، خلال الفترة القادمة وفي هذا الصدد عقد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة" اجتماعا موسعا مع مسئولي القطاع الصحي بمدينة بئر العبد، تناول الاجتماع تحضيرات إطلاق برنامج المسح الصحي الشامل لمواطني قرى وأحياء مدينة بئر العبد، والذي ينطلق خلال الأيام المقبلة، حيث دعا وكيل وزارة الصحة الأطقم الطبية المكلفة بتنفيذ البرنامج بالإدارة الصحية إلى ضرورة العمل بشكل مكثف من قبل أعضاء الفريق كي يشمل البرنامج كافة المواطنين بالمدينة وذلك لضمان نجاح البرنامج الصحي في تحقيق أهدافه المخططة له .



شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم، بمستشفى بئر العبد المركزي الجديدة مسؤول الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمحافظة ومسئول الإدارة الصحية ببئر العبد ومدير مستشفى بئر العبد المركزي وعدد من العاملين بالإدارة الصحية.



وقررت محافظة شمال سيناء إنشاء مستشفى للصحة النفسية علي شاطئ البردويل بمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، على مساحة 37 فدانًا.وقال المهندس صابر غانم، مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس المدينة، إن نصر الله محمد نصر الله، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، قاما بمعاينة موقع المستشفى على شاطئ بحيرة البردويل بقرية التلول.



وأضاف «غانم» أن المستشفى يقع على مساحة 37 فدانا، وعلى أحدث الطرز العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفى بئر العبد القديم سيتحول إلى مستشفى للصدر والحميات، فيما سيتم افتتاح مستشفى بئر العبد الجديد في العيد القومي لمحافظة شمال سيناء في الـ25 إبريل الجاري.



كما أعدت إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حزمة برامج تعليمية لتوعية طلاب وتلاميذ المدارس من مخاطر الارهاب وذلك من خلال مبادرة " تعليم أون لاين".



وقالت الدكتورة أزهار عبد المنعم، مدير إدارة الجودة والمنسق العام، المسئول عند تنفيذ المبادرة ان الهدف هو توعية الطلاب بمخاطر الارهاب ، وحثهم على حب الوطن والدفاع عنه،لافتة إلى أن المبادرة تسير فى 3 مسارات، الأولى هي عمل فيديوهات تعليمية لشرح الدروس وعرضها على قناة اليوتيوب الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والتى تم إنشاؤها من خلال المبادرة، والمرحلة الثانية نسخ جميع الفيديوهات على اسطوانات لتوصيلها للطلاب، والمرحلة الثالثة عمل مذكرات وتلخيصات وبنك الأسئلة وتوزيعها على الطلاب فى حال عودة الدراسة لنتمكن من توزيعها علي جميع الطلاب.



وأشارت مدير إدارة الجودة،إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إذاعة شمال سيناء لعرض جميع الدروس عبر الإذاعة وتذاع يوميا من 4 إلى 5 عصرا.



ونظمت مديرية الصحة بشمال سيناء برنامجا تدريبيا للعاملين بقسم الكلى الصناعى بمستشفى العريش العام، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والعمل على تحسين جودة المنظومة الطبية داخل المستشفيات بمختلف تخصصاتها الطبية الدقيقة.



وأكد الدكتور عربى عبد العال محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة حرصه الدائم على مواكبة كافة المستجدات والتطورات الطبية الحديثة، والمساهمة فى سرعة إنقاذ المريض، والحصول على عناية طبية سريعة وعلى مستوى متميز من الكفاءة والفعالية.



وأشاد عربى، بنشاط قسم الكلى الصناعى الذى لا يألو جهدًا فى تقديم العناية الطبية الطارئة والفائقة لقطاع عريض من مرضى الكُلى والعمل على تلبية كافة الاحتياجات التى تكفل مواكبة كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى والأكاديمى وتطبيق أحدث أنظمة العلاج العالمية.



ولضبط الأسواق، التزم تجار اللحوم بمدينة العريش، ببيع الكيلو مقابل 105 جنيهات فقط للمستهلك، اعتبارا من اليوم، وهي أول مرة يتم فيها البيع بهذه الاسعار.



وقالت المصادر انه تم تحديد حصة لكل محل جزارة قادمة من الاسماعيلية.وتم التنبيه علي المواطنين بإعلان تسعيرة الكيلو في عدة اماكن بالمحل، لتكون ظاهرة أمام المواطنين الراغبين في الشراء ومن يخالف البيع بالتسعيرة يتم احالته الي التحقيق.انخفضت كذلك أسعار الخضراوات بشكل ملحوظ بأسواق العاصمة حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والخيار 7 جنيهات.



وتمكن رجال مباحث التموين بمدينة العريش شمال سيناء، من ضبط صاحب مخزن يقوم بمحو تواريخ إنتاج العبوات الغذائية منتهية الصلاحية وترويجها على المقاهي والكافيتريات وهي منتهية الصلاحية.وتم ضبط " 1632 عبوة كانز مشروبات غازية مختلفة منتهية الصلاحية و79 عبوة عصائر مختلفة بوزن 4 لترات للواحده منتهية الصلاحية و 19 كيس لبن بودر بوزن الواحد نصف كجم منتهي الصلاحية و9600 عبوة ينسون منتهية الصلاحية و 5 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وشيكارة نشا 25 كجم ليس عليها تاريخ انتاج وصلاحية بالإضافة إلى مضبوطات أخرى مجهولة المصدر



كما نجحت قوات الامن بقسم شرطة بئر العبد بالتعاون مع مباحث التموين وممثلين عن التموين ومجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، من ضبط اسطوانات بوتوجاز وزيوت داخل مخزن سري داخل منزل.وقالت المصادر إنه تم ضبط نحو 306 لترات زيت معبأة داخل 17 جركن سعة 25 لترا سابقة الاستخدام، وغير مصرح باستخدامها و103 إسطوانات غاز منزلى بأحد المخازن السرية داخل بيـت أحد المواطنين ببئر العبد.وأضافت المصادر انه تم تحرير محضر رقم 5 جنح أمن دولة طوارئ، وجار إحالة المتهم إلى الجهات المختصة.