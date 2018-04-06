"حملات مكثفة على أماكن بيع اللحوم والأسماك بأسيوط" يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:36 م
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، الجمعة، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".
ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:
محافظة الإسكندرية: جامعة الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بمهرجان دعم الأنشطة الطلابية، والمحافظة تستعد لإستقبال مؤتمر البترول والغاز بدول البحر المتوسط.
محافظة الغربية: "أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع" ندوة لمركز إعلام طنطا.
محافظة اسيوط: حملات مكثفة على أماكن بيع اللحوم والأسماك استعداد لـ "شم النسيم".
محافظة البحر الأحمر: إنطلاق المؤتمر الدولي الرابع لتطبيق التقنية الحيوية في الزراعة بسفاجا.
محافظة المنيا: المحافظة تحتفل في اليوم العالمي للتوحد بمعرض صور ومسرحية.