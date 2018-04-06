"حملات مكثفة على أماكن بيع اللحوم والأسماك بأسيوط" يتصدر أخبار المحافظات..فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، الجمعة، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".



ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة الإسكندرية: جامعة الاسكندرية تفوز بالمركز الأول بمهرجان دعم الأنشطة الطلابية، والمحافظة تستعد لإستقبال مؤتمر البترول والغاز بدول البحر المتوسط.



محافظة الغربية: "أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع" ندوة لمركز إعلام طنطا.



محافظة اسيوط: حملات مكثفة على أماكن بيع اللحوم والأسماك استعداد لـ "شم النسيم".



محافظة البحر الأحمر: إنطلاق المؤتمر الدولي الرابع لتطبيق التقنية الحيوية في الزراعة بسفاجا.



محافظة المنيا: المحافظة تحتفل في اليوم العالمي للتوحد بمعرض صور ومسرحية.



