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محافظات

طوارئ بالقليوبية بعد نفوق 7 مواشي بسبب الحمى القلاعية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
رفعت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حالة الطوارئ لمواجهة مرض الحمى القلاعية بين المواشي إثر نفوق 7 بقرات بعد إصابتها بالمرض في قرية شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية.

وتجرى فرق الطوارئ حاليا عمليات مسح واسعة من تحصين بؤر الإصابة وتمشيط المنطقة لمحاصرة المرض.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية إنه تم عمل سياج بيطري آمن بمحيط 10 كيلومترات من البؤرة المصابة واتخاذ إجراءات التحصين من منزل لمنزل باللقاح الثلاثي، وتم الدفع بجرعات كبيرة من مصل الحمى القلاعية ولقاح نيموبال واتخاذ إجراءات الفحص والعزل والتطهير.

وتم سحب العينات ومنع انتقال الحيوانات من منطقة لأخرى وتحصين المئات من المواشي بمنطقة الإصابة في إطار إجراءات المحافظة على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تقدر بـ62 ألف و258 من الأبقار و105 ألف من الجاموس.

وأكدت وكيل الوزارة أن الوضع تحت السيطرة وأنه لا توجد أي خطورة وبائية حيث تتم عمليات تحصين مجانية للمواشي، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة في مجال المكافحة والتحصينات لمنع انتشار أي بؤر جديدة للإصابة

وأضافت أن أجهزة المديرية بمختلف إداراتها انتهت من المرحلة الثالثة من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك لـ 95 ألف رأس ماشية بمختلف مراكز المحافظة.

وكانت قرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية شهدت نفوق 7 بقرات بسبب إصابتهم بمرض الحمى القلاعية، وعلى إثرها اتخذت الوحدة المحلية والإدارة البيطرية الاحتياطات اللازمة ودفن الأبقار.

تم دفن الحالات دفنا صحيا وعمل سياج بيطرى آمن بمحيط تلك المنطقة واتخاذ كافة إجراءات تحصين الماشية بالمنطقة باللقاح واتخاذ إجراءات الفحص والعزل والتطهير وسحب العينات ومنع انتقال الحيوانات من منطقة لأخرى لمنع انتشار المرض بالمنطقة.

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