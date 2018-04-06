بـ"جمعة الكاوتشوك".. إسرائيل تمنع رفع أذان الجمعة بالحرم الابراهيمي

ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بالسابقة الخطيرة وبالانتهاك الجبان لحرية العبادة للمسلمين في فلسطين من خلال منع رفع الأذان لصلاة اليوم الجمعة في المسجد الابراهيمي.



وتقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن ادعيس إن تواصل الانتهاكات الاحتلال في المسجد الابراهيمي ومحيطه، تجل دلالة واضحة على مسلسل السيطرة الكاملة التي يحاول هذا الاحتلال وقطعان مستوطنيه ممارستها على المسجد والاماكن الدينية الاسلامية في مدينة الخليل.



ودعا ادعيس الشعب الفلسطيني للوقوف سدًا منيعًا في وجه هذا الاحتلال الذي يحاول ضرب الهوية الدينية الاسلامية في فلسطين.



ووجه ادعيس نداء استغاثة من الاماكن الدينية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لكافة المؤسسات الدولية وخاصة اليونسكو التي كان لها الفضل في الحفاظ على التراث الفلسطيني ومقدساته للوقوف بخزم وقوة أمام ما يتعىض له التراث والثقافة والهوية الفلسطينية من قبل الاحتلال.



وانطلقت فعاليات "جمعة الكاوتشوك"، صباح اليوم الجمعة، في مخيمات العودة على الشريط الحدودي لقطاع غزة.