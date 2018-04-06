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برلمان

برلمانى: قادرون على تحقيق 100 مليار دولار سنويا من السياحة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:36 م
الأثار المصرية
الأثار المصرية
أمينة الدسوقى
قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن وزراء السياحة يتحدثون ويضعون خطط تطوير المنظومة إلا أنه لا يتم تنفيذ تلك الرؤيا على أرض الواقع، مطالبا بضرورة إطلاق حملة لتثقيف الشعب للتعامل مع السائح الأجنبى، فضلا عن تسويق الآثار الموجودة فى مصر والأماكن السياحية.

وتابع عبده فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك أهم آثار العالم والكثير من الكنوز، إلا أن ما ينقصها خبرة التسويق، قائلا: "نحن فاشلون فى تسويق مالدينا من كنوز"، لافتا إلى أن هناك دول حققت دخلا كبيرا على الرغم من عدم امتلاكها ربع ما تمتلكه مصر.

وأكد النائب أن، السياحة ستدر على مصر 100 مليار دولار فى العام الواحد حال الاهتمام الواسع بها، فضلا عن ضرورة معالجة السلبيات وحسن استقبال السائح، مطالبا بضرورة إسناد الإشراف على الملف لرئيس الجمهورية، مباشرة، قائلا: "لن يتمكن وزير السياحة أو المؤسسات المعنية من إنجاح الملف وازدهار السياحة، فالحل أن يتولى الرئيس بنفسه هذا الملف".

وطالب عبده بضرورة أن يتم التعامل مع السياحة كصناعة واقتصاد.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قد أكدت أن هناك دعما قويا من القيادة السياسية للقطاع السياحى خلال الفترة القادمة، لافتة إلى وجود خطة جديدة للتعامل مع مختلف الملفات من ترويج وبنية أساسية وتدريب للعصر البشرى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجرى العمل على عمل علامة تجارية للمنتج السياحى المصرى، لافتة إلى التركيز خلال الفترة القادمة على الحملات المشتركة مع الدول التى لديها أعداد كبيرة وهناك مؤشرات للاستفادة بها وذلك لأن سوقا كالصينية مثلا يخرج منها 150 مليون سائح سنويا وتحقق 200 مليار دولار بينما حصتنا ضعيفة جدا.

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