خطيب الجمعة بأسيوط يوضح ثمرة وجزاء كفالة اليتيم

قال الشيخ محمد تمساح إمام وخطيب مسجد الهدى بقرية مسارة بـ"ديروط" بمحافظة أسيوط، أن خطبة الجمعة اليوم عن كفالة اليتيم وثمرتها فى الدنيا والاخرة وتمثلت فى عناصر عده منها تعريف اليتيم لغة وشرعا.



وأكد تمساح أن اﻹنسان يظل يتيما حتى يبلغ فإذا مابلغ فلا يكون يتيما كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم :"لايتم بعد احتلام".



وتطرقت خطبة الجمعة إلى ضرورة الاهتمام باليتيم والعطف عليه وعنايته وكفالته، وتحدث الخطيب عن ذكر قصص واقعية من واقعنا المعاصر فى فضل وجزاء كفالة اليتيم وانها سبب فى السعادة ورقة القلوب وإدراك الحاجات والفوز بنعيم الله فى الدنيا والاخرة.



وفى نهاية الخطبة كان التحذير من أكل مال اليتيم وأنه من أكل مال يتيم فقد أكل فى بطنه نارا والعياذ بالله كما شمل التحذير ايضا من ترك اليتيم دون عائل او كفيل .