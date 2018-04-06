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محافظات

28 سفينة إجمالى حركة المرور بموانئ بورسعيد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 28 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 2 سفينة ومن المنتظردخول 5 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة 1 سفينة.

وأكدت الهيئة انه جار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.

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