28 سفينة إجمالى حركة المرور بموانئ بورسعيد
الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:44 م
صورة أرشيفية
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 28 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 2 سفينة ومن المنتظردخول 5 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة 1 سفينة.
وأكدت الهيئة انه جار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.