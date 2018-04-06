مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس والمطرانيات استعدادا لعيد القيامة المجيد

قام اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا بتفقد الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس والمطرانيات للتأكد من انتظامها وكذا التأكيد على نقاط الفرز المتقدمة والتأكد من صلاحية البوابات الإلكترونية والتفتيش.



وقام عبد المنصف بالمرور علي محطة السكة الحديدية للتأكد من جاهزية الخدمات وانتظام حركة القطارات تزامنًا مع أعياد الأقباط والتأكيد علي حسن معاملة المواطنين

