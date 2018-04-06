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اقتصاد

تعرف على سعر الحديد في تعاملات سوق البناء اليوم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي
ينشر "صدى البلد" أسعار الحديد خلال تعاملات سوق البناء، اليوم الجمعة، فسجل سعر حديد عز، نحو 12.600 جنيه للطن، وحديد بشاي 12.580 جنيه، وحديد المراكبي 12.480 جنيه للطن.

وبلغ سعر الطن من حديد عطية 12.540 جنيه للطن، وحديد العتال 12.540 جنيه للطن، وحديد المصريين 12.540 جنيه، وسجل حديد الكومي 12.350 جنيه، وحديد العشري 12.420 جنيه.

وسجل سعر الحديد في مصنع الجيوشي 12.420 جنيه للطن، فيما بلغ حديد "مصر ستيل" 12.420 جنيه للطن.

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