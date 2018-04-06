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حوادث

ضبط 2600 مخالفة مرورية وتنفيذ 1000 حكم في حملة بالمنيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:37 م
تنفيذ حملات بالمنيا
تنفيذ حملات بالمنيا - ارشيفيه
ايمن يونس
شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، حملة تحت إشراف مساعد الوزير اللواء ممدوح عبد المنصف، والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي.

وأسفرت الحملة،عن ضبط 15 قطعة سلاح و14 طلقة نارية و 9 قضايا اتجار فى المخدرات و57 قضية تموينية، و16 قضية مسطحات مائية، و2649 مخالفة مرورية متنوعة، و5 سائقين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك من بين 27 سائقًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم وخلال الحملة، تم تنفيذ 1000 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، ما بين "جنائي، وحبس جزئي، ومستأنف".

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