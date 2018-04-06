غادة والي توجه فرق الاغاثة للتدخل السريع فى انهيار عقار سيدى جابر

تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار العقار فى منطقة مصطفى كامل شرق الاسكندرية، الذى وقع فى الساعات الاولى من صباح اليوم.



ووجهت الوزيرة على الفور محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية برفع حالة الطوارئ والاستعداد والتوجه إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر للتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعايةفور وقوع الانهيار.



وجاري المتابعة حاليا لهذا العقار المكون من 7 طوابق و الذى صدر له قرار ازالة للطابق السادس والسابع وترميم شامل لباقى الادوار وقد غادرته معظم الاسر الا اسرتين بعدد 4 افراد والتى رفضتا الاخلاء ويتم استخراج جثث المتوفين.



وتم اخلاء العقار المجاور للعقار المنهار لحين التاكد من سلامته وبه 15 فردا ويتم حاليًا نقلهم الى احدى دور المسنين التابعة للوزارة بمنطقة مصطفى كامل حيث سوف يتم تقديم الرعاية اللازمة لهم متضمنة 3 وجبات يوميا وصرف مصروف جيب يومى لكل منهم وجارى حصر الوفيات والمصابين لتطبيق القرار الوزاري ٣٣٤ الخاص بالتعويضات عقب الانتهاء من اجراء البحوث الاجتماعية كذلك تقديم الخدمات والمساندة للاسر المنكوبة.