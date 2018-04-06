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أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:57 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر - عدسة : كريم ناصر
براعم بريئة بستقبلونك بمجرد دخولك المكان، ابتسامه مرسومه على وجوههم بكل عفوية، وكأن الاطفال في ذلك المكان ينتظرونك منذ مدة ويعرفونك كصديق.

يأخذك أحدهم في جولة بدار الايتام ليعرفك على اصدقائه، في تلك الغرفه تجلس أميره، بشعر مسترسل اشقر وعيون خضراء، وملامح مغولية، ولدت الطفلة بمتلازمة داون، ليكون مكانها في دار أيتام السندس للأطفال المعاقين، في جانب آخر صديقاها "حمدي و طارق " لا تختلف حالتهما كثيرا عن اميرة، فجميعهم أيتام من ذوي الاعاقة، مجهولو النسب، تم إيداعهم في هذه الدار ليقضوا فيها حياتهم.

تأخذك قدماك لتتجول في باقي أنحاء الدار، وفي إحدى الغرف، تسمع ضحكات الاطفال العالية، أعمارهم تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، ضحكة بريئة تصدر منهم بستقبلونك بحفاوة وترحاب، تجمعهم الإعاقة العقلية أو الجسدية في هذه الغرفه، منهم من ولد بشلل حركي، أو تشوه في الأطراف، وفي أحد أركان الغرفه ، يجلس "سيف" المصاب بالتوحد، مفرط الحركة، لتحتضنه الدار وترعاه بقية حياته.

وفي الدور العلوي، غرفة تصدر منها صرخات وآهات البراعم الصغيره، أطفال يتامى، مصابون بالشلل الدماغي ومنهم من أصيب بشلل دماغي وحركي، تلك الطفلة تجلس على كرسيها المتحرك وترسل ضحكاتها لمن حولها، والأخرى راقدة على سريرها تتملكها الفرحه لمجرد رؤيتها أشخاصا من حولها، وفي سرير اخر، تنام الرضيعة " داليا" الكفيقة، مصابة بثقب في القلب وشلل دماغي.

مؤسسة ضخمه تشرف عليها الدكتورة أمل عبد الرحمن رئيسة مجلس أمناء دار السندس للأيتام المعاقين، تحتضن حوالي ١٥٠ طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقسمين على ٤ مقرات للدار، تتراوح أعمارهم من شهر وحتى ١٥ عاما، يلقون رعاية صحية كاملة، فضلا عن وجود مناهج تعليميه مخصصه لهم في الدار من قبل اخصائيين بجانب التأهيل الرياضي لهؤلاء الأطفال.

رحلة طويلة للأطفال المعاقين في الدار تبدأ من استلامهم من لجنة من الشئون الاجتماعية أو من مراكز الشرطة، ويتم الكشف الطبي الشامل لهم، وفحصه لمهاراتهم ومؤهلاتهم، وضمه لباقي الاطفال، و تعتمد الدار على أسلوب المجموعات الصغيرة لتعليمهم اساسيات التعليم.

وأشارت رئيسة مجلس أمناء الدار إلى أن هناك اتجاها مؤخرا للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في عام الإعاقة، وهم في أمس الحاجة للاحتضان والشفقة، وتابعت: "أطفالنا ليسوا للتبني وسيظلوا في الدار حتى يصبحوا مؤهلين لقيادة حياتهم الخاصة".

وأكدت أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجه للاحتواء والرعاية والتقدير والاحترام، ومعاملته بكل حب بما يشمل أساليب الثواب والعقاب.

"علي" أحد الأطفال الأبطال في دار السندس، حقق المركز الاول بماراثون سباق الدراجات ونال الذهبية ، رغم إصابته الجسدية، والحركية، يحلم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

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أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

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