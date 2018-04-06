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أخبار العالم

مقتل مدني وإصابة 6 آخرين في انفجارعبوة ناسفة خلف مسجد شمال شرق دمشق

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:02 م
صدى البلد
ا ش ا
أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة دمشق، اليوم الجمعة، بمقتل مدني وإصابة 6 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في منطقة "برزة" شمال شرق دمشق.

وأوضح المصدر وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن عبوة ناسفة داخل سيارة انفجرت خلف مسجد الخنساء في منطقة برزة شمال شرق دمشق؛ ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين.

وأصيب 5 أطفال بجروح -في وقت سابق اليوم- جراء استهداف مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" بقذيفة صاروخية على حي المطار بمدينة درعا.

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