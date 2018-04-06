وجبات مجانية للأطفال بدريم بارك احتفالا بـ«يوم اليتيم»

شهد محيط حديقة دريم بارك توزيع وجبات مجانية من بعض الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدنى على الأطفال، وانتشار مكثف لعربات الهلال الأحمر فى يوم اليتيم لتقديم الإسعافات الأولية حال حدوث أى إصابات للأطفال.



وبدأت صباح اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم بمدينة الألعاب الترفيهية "دريم بارك"، بمشاركة ١٠ آلاف طفل بمشاركة دور الجمعيات الأهلية فى محاولة لإسعاد الأيتام ، وتوفير يوم ترفيهى للأطفال لإسعادهم فى هذا اليوم حيث تكدست الطوابير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.