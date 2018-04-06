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فن

ماجد المصري يراهن على نجاح «البدلة»

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:32 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قال النجم ماجد المصري، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "البدلة"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصري، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني من أقرب الأعمال المحببة إلى قلبه ومن الأعمال السينمائية المتميزة،لافتا إلى أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية رجل مصري يعيش في إسبانيا طوال حياته، ويعود إلى القاهرة فجأة ويدخل فى صراعات طويلة مع تامر حسنى وأكرم حسنى خلال أحداث العمل.

"البدلة" قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، بطولة تامر حسنى، وأكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.

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