جمعية «مسافرون» تتوقع انتعاش السياحة في شم النسيم

توقع الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن تصل نسب الحجوزات خلال شم النسيم فى فنادق القاهرة نسبة 90%، فيما ستبلغ نسب الإشغال فى فنادق العين السخنة والساحل الشمالى نحو 95%، كما ستبلغ النسبة فى فنادق الإسكندرية نحو 75%، بينما ستتخطى بشرم الشيخ والغردقة حاجز الـ80%.



وأرجع عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، اليوم، زيادة نسب الإشغالات خلال شم النسيم لقيام العديد من الهيئات والنقابات بتنظيم رحلات لأعضائها خلال تلك الفترة للسفر إلى المدن الساحلية وزيادة الإشغالات في الإسكندرية والعين السخنة نتيجة لقربها من القاهرة وإمكانية قضاء يومين أو ثلاثة والعودة إلى القاهرة.



وأوضح عاطف أن العديد من الفنادق والقرى السياحية، طرحت عروض مغرية لقضاء أجازت شم النسيم لديها مما كان له دور كبير في تنشيط الحركة السياحية أيضا.



على جانب آخر اشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف باهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وبفكرة وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط الخاصة بإطلاق علامة تجارية سياحية لمصر لما لها من أهمية لترويج المنتج السياحي المصري عالميا.



وأشاد بإنشاء منطقة حرة بمدينة نويبع وسيكون لها تأثير كبير جدا على السياحة لأنها ستخلق أسواق وحركة وتجارة وسياحة وصناعات خفيفة تخدم سيناء كلها والوطن العربي، وهذا يخدم السياحة والحركة السياحة في سيناء وسيحدث نشاطا ملحوظا وتنمية في مدن سيناء كلها بداية من جنوب سيناء وطابا ونويبع ورأس سدر وغيرها ويعظم من إيرادات السياحة.



وأوضح أن الاتجاه إلى تنويع مصادر السياحة لمصر والاتجاه إلى أسواق جديدة مع الأسواق الحالية سيكون له عظيم الأثر على السياحة القادمة لمصر خلال الفترة القادمة ولابد من تواجدنا في جميع البورصات السياحية العالمية بشكل مكثف للترويج للمنتج السياحي المصري وفتح أسواق جديدة مؤكدا أن 2018 سيكون عام الذروة في السياحة الوافدة لمصر نتيجة للخطط والبرامج التي يتم وضعها لتنشيط السياحة.



وأكد عاطف عبد اللطيف أن الفرصة حاليا متاحة لوقف نزيف حرق الاسعار بعد الطلب الذي أصبح متزايدا على المقاصد السياحية من أسواق مختلفة نتيجة للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر حاليا ولذلك لابد من وضع ضوابط وقواعد تمنع حرق الأسعار لأن المقاصد السياحية المصرية تتمتع بجمال وإمكانيات حباها الله بها لا توجد في العالم كله ولكنها رخيصة الثمن مقارنة بالدول الأخرى نتيجة لسياسة حرق الأسعار.



وذكر عاطف أنه من الملفات المهمة حاليا التي نتمنى أن يتم تفعيلها الآن هي تفعيل مبادرة البنك المركزي بشكل كبير حاليا حتى تستطيع الفنادق إجراء عمليات الصيانة والتطوير لاستقبال الطفرة السياحية المتوقعة مع عمل برامج تدريبية كبيرة للعمالة بالفنادق والقرى السياحية خاصة بعد تسريب العمالة من قطاع السياحة خلال الأعوام الماضية نتيجة للازمات التي كانت موجودة.



وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أنه مع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية سيكون له دور كبير في دعم قطاع السياحة خاصة أن العالم كله أدرك حقيقة الاستقرار السياسي والأمني في مصر.