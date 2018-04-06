ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:03 م
الأورمان تكرم 20
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم
جمالات الدمنهورى
كرمت جمعية الأورمان بالبحيرة، برئاسة أحمد عبد المحسن مدير فرع الجمعية، اليوم الجمعة ، 20  طفلا يتيما من المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم اليتيم، بالسرادق المقام بالاستاد الرياضي بدمنهور بمشاركة الأطفال الأيتام من الجمعيات الأهلية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة. وشهدت الاحتفالية عروض فنية، للتتورة وكشك شو واستعراضات راقصة للصيادين.

وشارك في الاحتفالية، العميد محمد شرف المستشار العسكري بمحافظة البحيرة و المهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد و الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف و سامي الصياد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة و أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن قطاع غرب الدلتا و المحاسب إيهاب عبد الله رئيس نادي ألعاب دمنهور.
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور
الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور

ترشيحاتنا

أنباء عن تعافي الجاسوس الروسي في بريطانيا

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أسعار الأسمنت في تعاملات سوق البناء اليوم

محافظ الإسكندرية يتوجه لموقع العقار المنهار.. وأتوبيسات لنقل راكبي القطار من الإسكندرية إلى كفر الدوار .. صور

روسيا: سنبحث عودة الرحلات لشرم الشيخ والغردقة في هذا الموعد

وزير الخارجية السوداني يكشف النتائج الأخيرة لمباحثات «سد النهضة»

شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت

دار الإفتاء توضح آداب الاحتفال بـ "شم النسيم"

شاهد.. أول فيديو من موقع انهيار عقار الإسكندرية

السيطرة على حريق محدود بـ"مول فتح الله" بالمنصورة

ولي العهد السعودي يكشف عن خطأ فادح ارتكبته أمريكا بالشرق الأوسط

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مذكرة تفاهم مع ميناء سانتوس البرازيلي .. صور

فيديو

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو
دبلوماسية: إثيوبيا ترفض الحلول المطروحة من مصر بشأن سد النهضة.. فيديو
شاهد.. فريق غنائي بولندي يطرح أغنية عن محمد صلاح بعنوان "فرعون إنجلترا"
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟