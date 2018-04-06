الأورمان تكرم 20 طفلا يتيما من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم..صور

كرمت جمعية الأورمان بالبحيرة، برئاسة أحمد عبد المحسن مدير فرع الجمعية، اليوم الجمعة ، 20 طفلا يتيما من المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم.



جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم اليتيم، بالسرادق المقام بالاستاد الرياضي بدمنهور بمشاركة الأطفال الأيتام من الجمعيات الأهلية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة. وشهدت الاحتفالية عروض فنية، للتتورة وكشك شو واستعراضات راقصة للصيادين.



وشارك في الاحتفالية، العميد محمد شرف المستشار العسكري بمحافظة البحيرة و المهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد و الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف و سامي الصياد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة و أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن قطاع غرب الدلتا و المحاسب إيهاب عبد الله رئيس نادي ألعاب دمنهور.