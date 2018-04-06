ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ألمانيا: الحديث عن أن روسيا لا تزال تصنع غاز الأعصاب نوفيتشوك منطقي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:55 م
صدى البلد
ا ش ا
قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة إن ألمانيا ترى أن تأكيدات بريطانيا بأن روسيا لديها برنامج مستمر لتطوير غاز الأعصاب السام نوفيتشوك "منطقية جدا".

وامتنعت المتحدثة أولريكه ديمر عن التعليق بشأن ما إن كانت ألمانيا لديها معلومات مخابراتية مماثلة تتعلق بهذا الغاز الذي يقال إنه استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا في الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة إن تورط روسيا المزعوم في الحادث يتسق مع نمط الأنشطة الروسية في الأعوام الماضية بما في ذلك الاجتياحات العسكرية والهجمات على جواسيس سابقين في بلدان أخرى.

ترشيحاتنا

شاهد.. الهواء يفسد تسريحة "ترامب" في موقف محرج

شاهد ..وزير الشباب والرياضة بدون حراسة داخل مسجد السيدة نفيسة

الحماية المدنية تبحث عن 3 جثث تحت أنقاض عقار الإسكندرية.. وتسيير حركة القطارات

ضاحي خلفان: القناة السعودية الموازية لحدود قطر «مشروع استراتيجي»

«التخطيط»:ملف طبي بالصيغة الرقمية لكل مريض يتردد على المستشفيات

9 أسباب تجعلك تحرص على تناول الفول النابت!

كشف غموض واقعة سرقة 320 ألف جنيه من شركة خدمات انترنت ببورسعيد

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

محمد صلاح ينافس بـ5 أهداف في استطلاع ليفربول على لقب الأفضل في مارس

انهيار عقار سكني فى سيدي جابر بالإسكندرية.. انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض والبحث عن أسرتين.. السكة الحديد تعلن انتظام حركة القطارات بعد تأثرها.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مذكرة تفاهم مع ميناء سانتوس البرازيلي .. صور

فيديو

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو
دبلوماسية: إثيوبيا ترفض الحلول المطروحة من مصر بشأن سد النهضة.. فيديو
شاهد.. فريق غنائي بولندي يطرح أغنية عن محمد صلاح بعنوان "فرعون إنجلترا"
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟