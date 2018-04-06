ألمانيا: الحديث عن أن روسيا لا تزال تصنع غاز الأعصاب نوفيتشوك منطقي

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة إن ألمانيا ترى أن تأكيدات بريطانيا بأن روسيا لديها برنامج مستمر لتطوير غاز الأعصاب السام نوفيتشوك "منطقية جدا".



وامتنعت المتحدثة أولريكه ديمر عن التعليق بشأن ما إن كانت ألمانيا لديها معلومات مخابراتية مماثلة تتعلق بهذا الغاز الذي يقال إنه استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا في الشهر الماضي.



وقالت المتحدثة إن تورط روسيا المزعوم في الحادث يتسق مع نمط الأنشطة الروسية في الأعوام الماضية بما في ذلك الاجتياحات العسكرية والهجمات على جواسيس سابقين في بلدان أخرى.