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تهم الفساد تلاحق زعماء كوريا الجنوبية والبرازيل وفرنسا وبيرو السابقين.. السجن 24 عاما بحق الرئيسة السابقة لـ"سول".. و12 عاما لـ"لولا دا سيلفا".. وقيود على سفر "ساركوزي" و"كوتشينسكي"

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:59 م
صدى البلد
ممثلو الإدعاء في كوريا الجنوبية يطالبون بسجن الرئيسة السابقة للبلاد
القضاء البرازيلي يعطي الرئيس الأسبق إمكانية تقديم نفسه طواعية إلى الشرطة
رئيسا بيرو وفرنسا السابقان يواجهان قيودا على السفر على خلفية اتهامهما بالفساد

شهدت الفترة الماضية، الكشف عن قضايا فساد طالت زعماء كوريا الجنوبية، والبرازيل، وفرنسا، وبيرو السابقين، حيث صدر ضد بعضهم أحكام قضائية بالسجن.

وأدانت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، باك جون هاي، بتلقي الرشاوي وأصدرت حكمًا بسجنها 24 عامًا في فضيحة كشفت شبكات من الفساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد.

وقالت المحكمة إن باك، البالغة من العمر 66 عامًا، تواطأت مع صديقتها تشوي سون سيل للحصول على مبالغ طائلة من مجموعات كبرى مثل "سامسونج" و"لوتي" لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح، ونفت باك ارتكاب أي مخالفات كما لم تمثل أمام المحكمة.

ويطالب ممثلو الإدعاء بسجن باك 30 عامًا وتغريمها 118.5 مليار وون (112 مليون دولار) بعد إدانتها باتهامات تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة.

وفي البرازيل، أصدر القاضي البرازيلي سيرجيو مورو، أمس، أمرا بسجن الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد أن قالت محكمة الاستئناف إنه يجب أن يقضي عقوبة مدتها 12 عاما بتهمة الفساد.

وقال القاضي مورو إنه "بالنظر إلى المنصب الذي شغله، ستتاح لسيلفا إمكانية تقديم نفسه طواعية إلى الشرطة الفدرالية في كوريتيبا"، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

ولم يعط القاضي الإذن "باستخدام الأصفاد تحت أي ذريعة" أثناء اعتقال لولا.

وسيترتب على لولا (72 عاما) أن يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة.

وينفي الرئيس بشكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة، منددا بمؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة عام 2010 بعد خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي.

أما الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي، فوجه القضاء الفرنسي له إتهامات تتعلق بالفساد "التمويل غير القانوني لحملة انتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية".

وبدأ التحقيق رسميا مع ساركوزي، الشهر الماضي بشأن مزاعم تلقيه تمويل لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2007

وينفي ساركوزي المزاعم، قائلا إن متهميه في ليبيا يريدون الانتقام منه لقراره إرسال مقاتلات فرنسية أثناء الانتفاضة الليبية عام 2011.

وكان القضاء الفرنسي اتخذ قرارا بمنع ساركوزى من السفر لمصر وتونس وليبيا وجنوب إفريقيا حتى لا يتصل بأى شخص له علاقة بالقضية.

ويواجه ساركوزي أيضا إجراءات قضائية بشأن مزاعم بضلوعه في الاحتيال المحاسبي حتى يمكنه تجاوز الحد الأقصى للإنفاق في حملته الانتخابية، التي خسر فيها عام 2012.

وتسمى القضية في فرنسا بـ "قضية بيجميليون"، في إشارة إلى اسم الشركة التي قدمت فواتير زائفة لحزب ساركوزي بدلا من توجيهها لحملته الانتخابية. وهو ما ينفيه ساركوزي ايضًا.

وهزت قضية الفساد الرأي العام الفرنسي عام 2013 بعد توجيه اتهامات لساركوزي بتلقي أموال من القذافي لتمويل حملته الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، وتولى بعدها رئاسة فرنسا خلفا للرئيس جاك شيراك، عام 2007 حتى 2012 ، عندما خسر أمام فرانسوا هولاند.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي الشهر الماضي استقالته من منصبه، وذلك قبل يوم من عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على عزله، حيث تأتي استقالة كوتشينسكي على خلفية تحقيقات بشأن صفقات شابها الفساد لشركة "أوديبرشت" البرازيلية العملاقة للإنشاءات.

وقال كوتشينسكي في خطاب متلفز، جالسا خلف طاولة مؤتمرات وتجمهر أعضاء حكومته خلفه: "في مواجهة هذا الوضع الصعب الذي يظهرني مذنبا بطريقة غير منصفة، أعتقد أن الشيء الأفضل من أجل هذه البلاد هو استقالتي من رئاسة الجمهورية".

وأضاف الرئيس المستقيل الذي نجا سابقا من محاولة أولى لعزله في الكونجرس "لا أريد أن أكون عقبة وسببا في استمرار معاناة البلاد من عدم اليقين كما في الفترات الأخيرة".

وكان القضاء في بيرو أصدر قرارا بوضع قيود على سفر الرئيس المستقيل.

وواجه المصرفي السابق في وول ستريت، البالغ من العمر 79 عاما، ضغوطا كبيرة بسبب صلاته بشركة "أوديبرشت" البرازيلية العملاقة للإنشاءات. وبالرغم من نفيه تلقي رشوة من هذه الشركة، اعتبر أن استقالته "أفضل شيء من أجل البلاد".

وكوتشينسكي هو أول رئيس يخسر منصبه بسبب فضيحة "أوديبرشت". وأقرت الشركة البرازيلية بدفع ملايين الدولارات لسياسيين ورجال أعمال في بلدان أمريكا اللاتينية لتأمين عقود مشاريع حكومية.

وقالت الشركة إنها دفعت خمسة ملايين دولار لشركات ترتبط بكوتشينسكي عندما كان وزيرا.

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