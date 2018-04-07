14 أبريل.. ملتقى دولي لفنون الجرافيك بالأقصر

تستعد محافظة الأقصر، لانطلاق فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي لفنون الجرافيك، والذي يحمل اسم المدينة التاريخية، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بمشاركة 26 فنانًا من مصر والعراق والهند ولبنان وتونس وكوريا الجنوبية والأردن ورومانيا وتركيا واليونان، خلال الفترة ما بين 14 إلي 20 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح محمد عبدالمعطي نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر،والدكتور هشام المعداوي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أيمن قدري القومسيير العام للملتقي، والدكتور وليد عبد الله نائب رئيس الملتقي.



وأعرب صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، عن سعادته لإقامة الدورة الثانية من الملتقى الدولي الهام الذي يضم كوكبة من الفنانين من جميع أنحاء العالم بمختلف ثقافتهم، ومدارسهم الفنية.



وأضاف أن فعاليات الملتقي سوف تتضمن تنظيم عدد من الورش الفنية في مجالات فنون الجرافيك المختلفة، مثل الرسم والحفر والطباعة وفنون الكتاب، والرسوم الصحفية، والتصميمات المطبوعة، والندوات الحوارية، بين المشاركين وطلاب الفنون الجميلة فى الأقصر، بجانب إقامة معرض فنى يضم عددا من الأعمال الفنية للمشاركين بالملتقى.



يذكر أن الملتقى يترأسه الدكتور صالح محمد عبد المعطي، ويحظى بمشاركة كل من: محسن أبو العزم، ومحمود سليمان، وإيمان أسامة، وجهاد العامري ، وعبدالرحمن الجندي، وعلاء عوض، أحمد حمدي البخشوانجي، وعاصم الأمير، وسلوي العايدي، ووليد عبد الستار.