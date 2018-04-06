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حوادث

تحويلات مرورية لإحلال وتجديد فواصل كوبرى القبة خلال أسبوعين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:57 م
تحويلات مرورية -
تحويلات مرورية - صورة أرشيفيه
مصطفى الرماح
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء عمل تحويلات مرورية لإحلال وتجديد فواصل كوبرى القبة، فى الاتجاهين خلال الفترة من 6/4/2018 وحتى 19/4/2018 .

حيث تقرر أخذ نصف الاتجاه بالتناوب بحيث يكون كل اتجاه لمدة أسبوع واحد ليلًا فقط من الساعة 11 ليلًا حتى الساعة 6 صباحًا طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت يكون العمل ليلًا ونهارًا من الساعة 1 صباح الجمعة حتى الساعة 10 صباح السبت ، وذلك على النحو التالى :-

الأسبوع الأول : الاتجاه القادم من شارع الفنجرى تجاه ميدان قصر القبة – الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 6/4/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 12/4/2018.

الأسبوع الثاني: الاتجاه القادم من ميدان قصر القبة شارع الفنجرى – الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 13/4/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 19/4/2018 .

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسيير الحركة المرورية والسير بالمنطقة.

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