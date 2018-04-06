تحويلات مرورية لإحلال وتجديد فواصل كوبرى القبة خلال أسبوعين

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء عمل تحويلات مرورية لإحلال وتجديد فواصل كوبرى القبة، فى الاتجاهين خلال الفترة من 6/4/2018 وحتى 19/4/2018 .



حيث تقرر أخذ نصف الاتجاه بالتناوب بحيث يكون كل اتجاه لمدة أسبوع واحد ليلًا فقط من الساعة 11 ليلًا حتى الساعة 6 صباحًا طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت يكون العمل ليلًا ونهارًا من الساعة 1 صباح الجمعة حتى الساعة 10 صباح السبت ، وذلك على النحو التالى :-



الأسبوع الأول : الاتجاه القادم من شارع الفنجرى تجاه ميدان قصر القبة – الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 6/4/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 12/4/2018.



الأسبوع الثاني: الاتجاه القادم من ميدان قصر القبة شارع الفنجرى – الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 13/4/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 19/4/2018 .



وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسيير الحركة المرورية والسير بالمنطقة.