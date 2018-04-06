الاموال العامة تضبط نائب مدير بنك لاستيلائه على أموال مستحقى المعاشات

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط نائب مدير فرع أحد البنوك لإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على الأموال المودعة والمحولة لمستحقى المعاشات بموجب مستندات مزروة.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام المدعو/ طلعت .ع.أ ، 57 سنه نائب مدير فرع أحد البنوك ( تم إيقافه عن العمل ). بإستغلال طبيعة عمله وعلمه بوفاة عملاء البنك مستحقى المعاشات المحول قيمتها من قبل الهيئة لحساباتهم لدى البنك وتلاعب بمستندات البنك وزوير نماذج تحديث لبيانات هؤلاء العملاء بما يفيد كونهم على قيد الحياة وتدوين أرقام هواتفه المحمولة بتلك النماذج ليتجاوب مع أية إتصالات ترد من البنك بشأن التعامل على تلك الحسابات، وإعتمادها بما يفيد توقيع العملاء عليها بالمخالفة للحقيقة، والتقدم بطلبات مزورة منسوبة لذات العملاء تحمل توقيعات مقلدة عليهما للحصول على بطاقات دفع إليكتروني وسحب بموجبها الأموال المودعة بالحسابات من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM.



وحال قيام البنك بإصدار البطاقات وأرقامها السرية يحصل المذكور عليها وتزوير توقيعات العملاء بمستندات الإستلام وإستخدامها فى صرف والإستيلاء على الأموال المودعة والمحولة من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.



بالفحص جملة المبالغ التى إستولى عليها المتهم بلغت 720 ألف جنيه وأمكن ضبط المستندات المزورة سالفة الذكر التى أعدها المتهم المذكور حال إرتكابه لنشاطه المؤثم محل الواقعة .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.