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حوادث

ضبط هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد فى المنيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:58 م
ضبط هارب - ارشيفيه
ضبط هارب - ارشيفيه
مصطفى الرماح
نجحت مباحث مركز شرطة مغاغة بالمنيا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى ضبط هارب محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية اقتحام مركز شرطة مغاغة.

تمكنت مباحث مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط الهارب "عبدالجواد ع. م- 38 سنه مقيم بدائرة المركز" محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم (282/209 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط "اقتحام مركز شرطة مغاغة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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