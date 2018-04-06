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اقتصاد

«التخطيط»:ملف طبي بالصيغة الرقمية لكل مريض يتردد على المستشفيات

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:01 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري
آية الجارحي
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف يتناول مشروع بناء الملف الطبي للمريض الذي تشرف عليه الوزارة.

ويهدف مشروع بناء الملف الطبي للمريض إلى توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية كنواة لمنظومة صحية متكاملة وذلك من خلال بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبي بالصيغة الرقمية لكل مريض متردد على المستشفيات الحكومية والجامعية باستخدام أكواد تصنيفات الأمراض الدولية ICD10.

وتم الانتهاء من ميكنة المعامل بكل مستشفيات جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وإنشاء مركز معلومات موحد للمستشفيات، وتشغيل عدد 124 مستشفى، فضلًا عن تشغيل مستشفيات جامعة القاهرة (14 مستشفى)، ومستشفيات جامعة عين شمس (8 مستشفيات)، والتشغيل التجريبي لعدد 22 مستشفى جامعية بكل من جامعات (المنوفية وبنها وأسيوط والمنيا والفيوم).

ويسهم مشروع بناء الملف الطبي للمريض في تحول المجتمع من التعامل بالورقيات الي النظام الالكتروني لسهولة تبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة التعرف على المرضى والأصناف والأدوية وعينات التحليل، وتوفير دقه البيانات وسرعة تداولها وسريتها لما تمثله من درجه حساسة عالية، وبالتالي تمكين وزارتي الصحة والتعليم العالي من الحصول على إحصائات دقيقة وسريعة تساعد في دعم اتخاذ القرار.

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