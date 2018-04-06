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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز صوب الفلسطينيين بقطاع غزة..شاهد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:57 م
أرشيفية
أرشيفية
نورا المري
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات مصورة، للمواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة، في فعاليات العودة، والتي أظهرت تصاعد أدخنة قنابل الغاز المسيلة للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال وسط صفوف المتظاهرين.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة،مسيرات العودة في فلسطين، التي استأنفت تظاهراتها الاحتجاجية اليوم، بعد اشتباكات دامية دارت الجمعة الماضية مع عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل نحو 15 فلسطينيا وإصابة المئات.

كان عشرات آلاف الفلسطينيين تجمعوا في تظاهرات احتجاجية، بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة البالغ طوله 65 كيلومترا، يوم الجمعة الماضية، بمناسبة ذكرى يوم الأرض، للمطالبة بكسر الحصار عن القطاع وللتأكيد على حق اللاجئين في العودة.

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